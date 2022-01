Jannik Sinner e Matteo Berrettini ai quarti di finale in uno Slam: all’Italia non succedeva dal 1973 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era dal 1973 che l’Italia non si trovava con due giocatori ai quarti di finale in un torneo del Grande Slam. Jannik Sinner e Matteo Berrettini, 49 anni dopo quel Roland Garros che ha numerosissime valenze storiche anche oltre il nostro Paese, riportano in terra tricolore una doppia rappresentanza che testimonia come il loro livello sia ormai quello dei più forti al mondo, in una generazione che ormai si sta prendendo il tennis e non lo vorrà mollare per parecchi anni. Allora furono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci a fare il grande passo insieme. Si trovavano nella stessa parte di tabellone, i due che sono rimasti amici per la vita, con episodi narrati dall’uno e dall’altro che potrebbero regalare aneddoti per parecchi giorni. Erano gli anni in cui lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era dalche l’Italia non si trovava con due giocatori aidiin un torneo del Grande, 49 anni dopo quel Roland Garros che ha numerosissime valenze storiche anche oltre il nostro Paese, riportano in terra tricolore una doppia rappresentanza che testimonia come il loro livello sia ormai quello dei più forti al mondo, in una generazione che ormai si sta prendendo il tennis e non lo vorrà mollare per parecchi anni. Allora furono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci a fare il grande passo insieme. Si trovavano nella stessa parte di tabellone, i due che sono rimasti amici per la vita, con episodi narrati dall’uno e dall’altro che potrebbero regalare aneddoti per parecchi giorni. Erano gli anni in cui lo ...

Advertising

Eurosport_IT : Ma quanto siamo orgogliosi di voi? ?????? Matteo e Jannik ai quarti degli @AustralianOpen: è il miglior risultato da… - WeAreTennisITA : DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - Eurosport_IT : Scusate @UffiziGalleries , avete posto per questa opera d'arte? ?? L'autore è un giovane italiano: si chiama Jannik… - Aleforevergain : RT @SuperTennisTv: ??? Tornado Jannik ??? @janniksin conquista un posto nei quarti degli #AusOpen per la prima volta! Secondo QF Slam in ca… - SuperTennisTv : Due italiani ai quarti di finale nello stesso Slam dopo 49 anni! ?? Jannik e Matteo stanno riscrivendo la storia de… -