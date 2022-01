Jannik Sinner: batte de Minaur e vola ai quarti di finale agli Australian Open (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Australia sorride al tennis azzurro, Jannik Sinner raggiunge il connazionale Matteo Berrettini ai quarti di finale degli Australian Open. Come è finita la partita di Jannik Sinner contro De Minaur? Nella Rod Laver Arena di Melbourne l’altoatesino ha sconfitto l’idolo di casa, numero 42 del ranking e 32 del seeding Alex De Minaur in tre set con il punteggio di (7-6, 6-3, 6-4). Con la vittoria di Sinner l’Italia ha per la quinta volta due giocatori nei quarti di uno stesso Slam in singolare maschile. Jannik Sinner, testa di serie numero 11, ha letteralmente dominato l’ottavo di finale contro Alex De ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Australia sorride al tennis azzurro,raggiunge il connazionale Matteo Berrettini aididegli. Come è finita la partita dicontro De? Nella Rod Laver Arena di Melbourne l’altoatesino ha sconfitto l’idolo di casa, numero 42 del ranking e 32 del seeding Alex Dein tre set con il punteggio di (7-6, 6-3, 6-4). Con la vittoria dil’Italia ha per la quinta volta due giocatori neidi uno stesso Slam in singolare maschile., testa di serie numero 11, ha letteralmente dominato l’ottavo dicontro Alex De ...

