-Il Watford esonera Claudio Ranieri

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Watford ha deciso di esonerare Claudio Ranieri a causa dei deludenti risultati della squadra. Ranieri aveva assu… - TuttoASRoma : EX ROMA Il Watford esonera Ranieri (C.U.) - peterkama : watford esonera claudio ranieri - infoitsport : Ufficiale: il Watford esonera Ranieri - annac82 : RT @Agenzia_Ansa: Il Watford ha deciso di esonerare Claudio Ranieri a causa dei deludenti risultati della squadra. Ranieri aveva assunto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Watford esonera

Questa volta niente lieto fine per Claudio Ranieri in Inghilterra. Il tecnico testaccino, campione della Premier League con il Leicester nel 2016, è stato infatti esonerato dal, sulla cui panchina era subentrato lo scorso 4 ottobre al posto dello spagnolo Xisco, artefice della promozione della scorsa stagione. Ranieri non è riuscito a tirare fuori dai guai gli ...La decisione arriva all'indomani della sconfitta in casa per 0 - 3 contro il Norwich, con ilora in penultima posizione nella classifica della Premier League. Nell'arco di tre mesi, Ranieri ...Ciao Claudio, «uomo di grande integrità e onore». Così il Watford ha salutato Claudio Ranieri, esonerato oggi. È durata quattro mesi scarsi la quarta apparizione del tecnino romano in Premier League.Il Watford ha deciso di esonerare l'allenatore Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha pagato il ko contro il Norwich nell'ultima giornata di Premier League. Ranieri, arrivato a Vicarage ...