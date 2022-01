Il Covid riduce cellule staminali nel sangue, lo studio: «Rischio di morte triplicato per pazienti ricoverati» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le persone ricoverate per Covid-19 presentano un livello molto basso di cellule staminali nel sangue rispetto ai soggetti non ammalati. E per coloro che presentano livelli più bassi di queste... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le persone ricoverate per-19 presentano un livello molto basso dinelrispetto ai soggetti non ammalati. E per coloro che presentano livelli più bassi di queste...

Advertising

Adnkronos : Bassi livelli di queste cellule in pazienti ricoverati triplica rischio morte e terapia intensiva. #Covid #staminali - GiovaQuez : Con il ricorso al booster si riduce del 90% il rischio di ospedalizzazione #Covid_19 - SereGalvi : RT @AurelianoStingi: Prodotto in US grazie al Prof Hotez e una ricercatrice italiana Prof.ssa Bottazzi costerà circa 1.5 $ produrlo. Ricord… - Mariate48641882 : RT @AurelianoStingi: Prodotto in US grazie al Prof Hotez e una ricercatrice italiana Prof.ssa Bottazzi costerà circa 1.5 $ produrlo. Ricord… - LEGOSCAR111 : RT @AurelianoStingi: Prodotto in US grazie al Prof Hotez e una ricercatrice italiana Prof.ssa Bottazzi costerà circa 1.5 $ produrlo. Ricord… -