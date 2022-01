IL CENTROCAMPISTA LUCA MAGNINO CEDUTO AL MODENA

Leggi su udine20

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica di averilal. L’operazione (prestito oneroso, scadenza giugno 2022) prevede l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nell’ultimo biennio il pordenoneseha vestito la maglia neroverde in 54 partite, realizzando una rete – nel campionato in corso – contro la Reggina. La Società augura ale migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. Powered by WPeMatico