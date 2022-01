Gianni Rivera, furto in casa dell'ex calciatore a Roma: fermati due albanesi con il bottino (Di lunedì 24 gennaio 2022) furto a casa di Gianni Rivera. Sabato mattina, due albanesi sono entrati a casa dell'ex grande calciatore, a Roma, e, armati di fiamma ossidrica , hanno scassinato l'armadio blindato contenente trofei ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022)di. Sabato mattina, duesono entrati a'ex grande, a, e, armati di fiamma ossidrica , hanno scassinato l'armadio blindato contenente trofei ...

