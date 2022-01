GF Vip, stanno per entrare tre nuovi vipponi: uno è un volto noto di Rete 4 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per un vippone che esce dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, ovvero Manuel Bortuzzo, ne entrano ben tre nuovi di zecca. A rivelarlo è il sito TV Blog, che ha spoilerato anche i nomi di questi tre nuovi vipponi. Si tratta di tre uomini poco conosciuti, tutti giovani e molto piacenti, forse per conquistare il cuore delle tante gieffine single. Si tratta di Edoardo Donnamaria, volto noto perché è uno dei collaboratori di Barbara Palombelli a Forum, nonché speaker di RTL; entreranno poi il modello e tiktoker Antonio Medugno e Gianluca Costantino, imprenditore grande amico di Alessandro Basciano, che nella Casa sta vivendo una tormentata love story con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Per adesso non sappiamo con certezza quando ci saranno questi tre nuovi ingressi, ma ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per un vippone che esce dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, ovvero Manuel Bortuzzo, ne entrano ben tredi zecca. A rivelarlo è il sito TV Blog, che ha spoilerato anche i nomi di questi tre. Si tratta di tre uomini poco conosciuti, tutti giovani e molto piacenti, forse per conquistare il cuore delle tante gieffine single. Si tratta di Edoardo Donnamaria,perché è uno dei collaboratori di Barbara Palombelli a Forum, nonché speaker di RTL; entreranno poi il modello e tiktoker Antonio Medugno e Gianluca Costantino, imprenditore grande amico di Alessandro Basciano, che nella Casa sta vivendo una tormentata love story con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Per adesso non sappiamo con certezza quando ci saranno questi treingressi, ma ...

