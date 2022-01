Gazzetta dello Sport - Zero a zero per l' Inter

Advertising

calciomercatoit : #RassegnaStampa #24gennaio - Gazzetta dello Sport - giornali_it : La #PrimaPagina de #LaGazzettaDelloSport è ora disponibile su @giornali_it assieme a molti altri… - CalcioOggi : Attenzione ai colpi dell’ultimo minuto. Ma tanto dipenderà dall'affare Vlahovic - La Gazzetta dello Sport - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 24 gennaio 2022 Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - ItalianSerieA : New post: Front Pages, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, and Tutto Sport, Monday 24 January 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dello

La Gazzetta dello Sport

... Messias rischia molto, cerca di contendere il pallone a Morata ma impatta solo il polpaccio destrojuventino. Apparentemente troppo poco per Di Bello per assegnare un calcio di rigore e in ...La casella da riempire si trova là davanti, così è deciso: questo mercato nerazzurro, impigliato nelle secche di gennaio, ha preso un preciso indirizzo dopo che i muscoli delicati di Correa hanno ...Niente Anthony Davis, il quale sembrava pronto per il rientro, a Miami i Lakers (23-24) producono l’ennesima prestazione deludente per tre quarti di gara, vanno sotto anche di 26 punti ma nell’ultimo ...Il c.t. vuole testarlo di persona, senza fidarsi solo dei contatti avuti con Mario e Montella, il suo tecnico in Turchia. Per un appuntamento delicato come quello di marzo, non si può tralasciare null ...