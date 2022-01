E’ nato il figlio di Gigi D’Alessio e Denise: “Benvenuto alla vita” (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ Gigi D’Alessio a dare il dolce annuncio, è nato il suo quinto figlio, è nato il piccolo Francesco. E’ il bebè che lo lega per sempre a Denise Esposito, è lei, la giovanissima napoletana, che ha fatto innamorare di nuovo il cantautore. “Francesco, Benvenuto alla vita” è con questo messaggio che Gigi D’Alessio annuncia l’arrivo del figlio, un altro maschio. Culla numero 309 ed è con il cartoncino che per tutti i genitori ha un valore enorme che l’artista annuncia sui social che la sua Denise è diventata mamma. Francesco D’Alessio arriva nella grande famiglia di Gigi dopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea. I primi tre figli dell’unica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’a dare il dolce annuncio, èil suo quinto, èil piccolo Francesco. E’ il bebè che lo lega per sempre aEsposito, è lei, la giovanissima napoletana, che ha fatto innamorare di nuovo il cantautore. “Francesco,” è con questo messaggio cheannuncia l’arrivo del, un altro maschio. Culla numero 309 ed è con il cartoncino che per tutti i genitori ha un valore enorme che l’artista annuncia sui social che la suaè diventata mamma. Francescoarriva nella grande famiglia didopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea. I primi tre figli dell’unica ...

