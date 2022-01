Covid | Ciccozzi | “Con Omicron fuori da pandemia ma attenzione ad animali”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La variante, come ha detto l’Oms, potrebbe portarcidalla” di. Ne è convinto Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “E’discussione – dice l’esperto all’Adnkronos Salute – che questa variante è quella che ci dà un po’ la svolta, perché è molto contagiosa e pochissimo letale. E’ una variante che finalmente” si comporta come fanno i virus, “ovvero infetta e si moltiplica il più possibile, quindi fa il suo lavoro proprio a livello evolutivo. Perciò tenderà a diventare endemica, resterà con noi e questo potrà significare che i fragili magari faranno un vaccino ogni anno come per l’influenza”. Tutto questo a meno di brutte ...

... come ha detto l'Oms, potrebbe portarci fuori dalla pandemia" di. Ne è convinto Massimo, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e ...ROMA - 'Direi che il picco dei contagiormai è raggiunto. Come avevamo previsto a fine mese è iniziata la fase di discesa, ma ... Così all'Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell'Unità ...Ciccozzi: spero poi che per maggio/giugno la curva sarà quasi piatta e che non vada a ricrescere in autunno. Se così sarà vorrà dire che avremo raggiunto la fase di endemizzazione ...(Adnkronos) – “La variante Omicron, come ha detto l’Oms, potrebbe portarci fuori dalla pandemia” di Covid. Ne è convinto Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia ...