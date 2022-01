Coppia denunciata per truffa in concorso nell’Avellinese (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà una Coppia della provincia di Napoli per “truffa in concorso”. L’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico di un uomo e di una donna (lui 30enne, lei 40enne), che erano riusciti ad ottenere le credenziali di accesso alla “home banking” di una giovane, riuscendo a farsi accreditare sulla propria carta prepagata l’intero saldo residuo (circa 1.100 Euro). Molti avranno certamente ricevuto qualche strano SMS o e-mail con richiesta di comunicare i dati, per favorire una pseudo verifica in atto da parte della Banca o dalle Poste. Questa tipologia di e-mail è detta “Phishing”, termine che tradotto in italiano vuol dire letteralmente “pescare”. Ed è quello che i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà unadella provincia di Napoli per “in”. L’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico di un uomo e di una donna (lui 30enne, lei 40enne), che erano riusciti ad ottenere le credenziali di accesso alla “home banking” di una giovane, riuscendo a farsi accreditare sulla propria carta prepagata l’intero saldo residuo (circa 1.100 Euro). Molti avranno certamente ricevuto qualche strano SMS o e-mail con richiesta di comunicare i dati, per favorire una pseudo verifica in atto da parte della Banca o dalle Poste. Questa tipologia di e-mail è detta “Phishing”, termine che tradotto in italiano vuol dire letteralmente “pescare”. Ed è quello che i ...

Advertising

anteprima24 : ** Coppia denunciata per #Truffa in concorso nell'Avellinese ** - ServiziAlLavoro : Anziano raggirato per 300.000 euro in Valsugana: coppia denunciata - LaVocedelNordEst In breve. Agenzia del lavoro,… - Tp24it : Marsala, vendono gioielli rubati davanti ad un compro oro. Denunciata una coppia - milanomagazine : Trapani, vendono delle fedi nuziali ma sono rubate: coppia denunciata dai Carabinieri | Trapani, nella giornata di… - AnsaTrentinoAA : Anziano raggirato per 300.000 euro, coppia denunciata. Operazione della questura di Trento in alta Valsugana |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia denunciata Contolli a Boscoreale, un arresto e 7 denunciati Una 46enne, amministratrice di un supermercato è stata denunciata per violazioni alla normativa sul lavoro e sanzionata per oltre 14mila euro. Il bilancio delle denunce si conclude con una coppia, 49 ...

Controlli nel napoletano: un arresto e sette denunce L'amministratrice di un supermercato è stata invece denunciata per violazioni alla normativa sul lavoro e sanzionata per oltre 14.000 euro. Il bilancio delle denunce comprende anche una coppia, 49 ...

Anziano raggirato per 300.000 euro, coppia denunciata Agenzia ANSA Presa a schiaffi e pugni dal marito: lei in ospedale, lui denunciato Il tutto si è verificato nella frazione di Giardina Gallotti. L'uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ...

Turisti francesi attendono invano il bus a Sant’Omobono: disagi generalizzati Valle Brembana. Una coppia di turisti francesi, dopo il weekend passato alle terme, aspetta invano, alla fermata di San Pellegrino, il pullman che dovrebbe portarli a Bergamo, per poi dirigersi in aer ...

Una 46enne, amministratrice di un supermercato è stataper violazioni alla normativa sul lavoro e sanzionata per oltre 14mila euro. Il bilancio delle denunce si conclude con una, 49 ...L'amministratrice di un supermercato è stata inveceper violazioni alla normativa sul lavoro e sanzionata per oltre 14.000 euro. Il bilancio delle denunce comprende anche una, 49 ...Il tutto si è verificato nella frazione di Giardina Gallotti. L'uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ...Valle Brembana. Una coppia di turisti francesi, dopo il weekend passato alle terme, aspetta invano, alla fermata di San Pellegrino, il pullman che dovrebbe portarli a Bergamo, per poi dirigersi in aer ...