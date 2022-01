Coppa d’Africa 2022, ottavi di finale: tabellone e accoppiamenti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2022. Archiviata la fase a gironi, si passa alla fase ad eliminazione diretta. sono sei i gironi e agli ottavi di finale vanno le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze. Di seguito i criteri per la definizione delle migliori terze: punti ottenuti, differenza reti generale, gol fatti, sorteggio (REGOLAMENTO). 23 gennaio BURKINA FASO – GABON NIGERIA – TUNISIA 24 gennaio GUINEA – GAMBIA CAMERUN- COMORE 25 gennaio SENEGAL- CAPO VERDE MAROCCO – MALAWI 26 gennaio MALI – GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO – EGITTO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutto pronto per glididi. Archiviata la fase a gironi, si passa alla fase ad eliminazione diretta. sono sei i gironi e aglidivanno le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze. Di seguito i criteri per la definizione delle migliori terze: punti ottenuti, differenza reti generale, gol fatti, sorteggio (REGOLAMENTO). 23 gennaio BURKINA FASO – GABON NIGERIA – TUNISIA 24 gennaio GUINEA – GAMBIA CAMERUN- COMORE 25 gennaio SENEGAL- CAPO VERDE MAROCCO – MALAWI 26 gennaio MALI – GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO – EGITTO SportFace.

