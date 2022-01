Come Usare Alexa su PC Windows 10 e 11 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'assistente vocale Amazon Alexa, ormai il più usato al mondo che si è diffuso grazie ai dispositivi Amazon Echo, si può adesso utilizzare anche sui computer Windows 11 e Windows 10, grazie ad un'applicazione che porta quindi ad Usare il PC con comandi vocali, in italiano (che stranamente non era ancora disponibile fino a quest'anno). Alexa su PC può essere molto utile per chi lavora, per segnare rapidamente appuntamenti, per creare elenchi di cose da fare, per sapere le notizie del giorno senza doversi distrarre a leggere, per impostare allarmi e sveglie e poi anche per ascoltare musica e scegliere i brani parlando al PC. Installando Alexa su PC si ottiene anche la funzionalità Show, che funziona Come una schermata di blocco intelligente con sfondi dinamici, orologio ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'assistente vocale Amazon, ormai il più usato al mondo che si è diffuso grazie ai dispositivi Amazon Echo, si può adesso utilizzare anche sui computer11 e10, grazie ad un'applicazione che porta quindi adil PC con comandi vocali, in italiano (che stranamente non era ancora disponibile fino a quest'anno).su PC può essere molto utile per chi lavora, per segnare rapidamente appuntamenti, per creare elenchi di cose da fare, per sapere le notizie del giorno senza doversi distrarre a leggere, per impostare allarmi e sveglie e poi anche per ascoltare musica e scegliere i brani parlando al PC. Installandosu PC si ottiene anche la funzionalità Show, che funzionauna schermata di blocco intelligente con sfondi dinamici, orologio ...

