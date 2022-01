Bologna-Inter, prima data utile è 23 febbraio, ma recupero può slittare ad aprile (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si potrebbe giocare ad aprile il recupero tra Bologna e Inter Potrebbe non giocarsi il prossimo 23 febbraio il recupero del match tra Bologna e Inter, inizialmente in programma per lo scorso 6 gennaio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è più probabile che il match tra rossoblu e nerazzurri si giochi ad aprile. “Oggi la Lega di Serie A dovrà definire anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. Ma è probabile che, nonostante la decisione del giudice sportivo di farla rigiocare, non sarà indicata una data in cui disputare Bologna-Inter, in programma lo scorso 6 gennaio. I rossoblù non si presentarono in campo, dopo che l’azienda sanitaria locale aveva ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si potrebbe giocare adiltraPotrebbe non giocarsi il prossimo 23ildel match tra, inizialmente in programma per lo scorso 6 gennaio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è più probabile che il match tra rossoblu e nerazzurri si giochi ad. “Oggi la Lega di Serie A dovrà definire anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. Ma è probabile che, nonostante la decisione del giudice sportivo di farla rigiocare, non sarà indicata unain cui disputare, in programma lo scorso 6 gennaio. I rossoblù non si presentarono in campo, dopo che l’azienda sanitaria locale aveva ...

