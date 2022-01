Australian Open 2022, Simona Halep: “Sono felice per come ho giocato in Australia, Alizé Cornet spero avveri il suo sogno” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Forse una delle più grandi sorprese del torneo si è verificata tra la notte e l’alba italiana sulla Rod Laver Arena: Simona Halep ha dovuto cedere il passo ad Alizé Cornet, che dopo 63 Slam, di cui 60 consecutivi, per la prima volta entra nei quarti di finale. Un ribaltone clamoroso non tanto per il risultato, visto che la rumena non ha mai amato molto giocare con la francese, quanto per il percorso dominante di Halep nel torneo fino ad ora. Queste le sue parole in conferenza stampa, che lasciano comunque trasparire della soddisfazione: “Sono molto felice per il modo in cui ho giocato qui in Australia. Mi è costato molto l’anno passato, e per il modo in cui ho giocato le cose Sono soddisfacenti. ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Forse una delle più grandi sorprese del torneo si è verificata tra la notte e l’alba italiana sulla Rod Laver Arena:ha dovuto cedere il passo ad, che dopo 63 Slam, di cui 60 consecutivi, per la prima volta entra nei quarti di finale. Un ribaltone clamoroso non tanto per il risultato, visto che la rumena non ha mai amato molto giocare con la francese, quanto per il percorso dominante dinel torneo fino ad ora. Queste le sue parole in conferenza stampa, che lasciano comunque trasparire della soddisfazione: “moltoper il modo in cui hoqui in. Mi è costato molto l’anno passato, e per il modo in cui hole cosesoddisfacenti. ...

Advertising

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Trih_ : Ma si vaffanculo perdiamo pure Iga così tifo solo meteoriti ormai non posso avere niente di bello dalla vita, solo… - paolomarrakech1 : RT @GeorgeSpalluto: BERRETTINI! Dopo 31 anni, un italiano è nei QUARTI di finale degli Australian Open: 75 76 64 a Carreno. Primo italiano… -