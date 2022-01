Australian Open 2022, Navratilova contro bando magliette a difesa di Peng: “E’ patetico” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Martina Navratilova, leggenda del tennis e 18 volte vincitrice del Grande Slam, ha definito “patetico” il tentativo degli organizzatori dell’Australian Open di impedire agli spettatori di indossare delle magliette con scritto ‘Dov’è Peng Shuai?’ in difesa della tennista cinese. Infatti, in un video diffuso sui social si vede il personale addetto al torneo invitare gli spettatori a togliersi le magliette e rimuovere uno striscione in difesa di Peng Shuai. Il tennista francese Nicolas Mahut, eliminato al primo turno nel doppio a Melbourne, ha sostenuto su Twitter il comportamento degli organizzatori è condizionato da una sponsorizzazione aziendale dalla Cina, quella della distilleria cinese Luzhou Laojiao, uno dei ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Martina, leggenda del tennis e 18 volte vincitrice del Grande Slam, ha definito “” il tentativo degli organizzatori dell’di impedire agli spettatori di indossare dellecon scritto ‘Dov’èShuai?’ indella tennista cinese. Infatti, in un video diffuso sui social si vede il personale addetto al torneo invitare gli spettatori a togliersi lee rimuovere uno striscione indiShuai. Il tennista francese Nicolas Mahut, eliminato al primo turno nel doppio a Melbourne, ha sostenuto su Twitter il comportamento degli organizzatori è condizionato da una sponsorizzazione aziendale dalla Cina, quella della distilleria cinese Luzhou Laojiao, uno dei ...

