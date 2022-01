Australian Open 2022, Jannik Sinner e l’amica farfalla…durante l’intervista! “Non mi dà fastidio” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner si è sbarazzato di Alex de Minaur e si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha giganteggiato sul cemento outdoor di Melbourne, domando l’insidioso padrone di casa che era sostenuto dal pubblico della Rod Laver Arena. L’altoatesino può così proseguire la sua avventura nella terra dei canguri e per la seconda volta in carriera è tra i migliori otto in un torneo dello Slam (nel 2020 perse contro Rafael Nadal ai quarti di finale del Roland Garros). Il 20enne ha sofferto in avvio del primo set, dove è stato costretto ad annullare quattro palle break nei primi due game al servizio. A quel punto ha alzato il ritmo, ha portato a casa il primo parziale al tie-break dopo 70 minuti di autentica battaglia e poi ha giganteggiato nelle due successive ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022)si è sbarazzato di Alex de Minaur e si è qualificato ai quarti di finale degli. Il tennista italiano ha giganteggiato sul cemento outdoor di Melbourne, domando l’insidioso padrone di casa che era sostenuto dal pubblico della Rod Laver Arena. L’altoatesino può così proseguire la sua avventura nella terra dei canguri e per la seconda volta in carriera è tra i migliori otto in un torneo dello Slam (nel 2020 perse contro Rafael Nadal ai quarti di finale del Roland Garros). Il 20enne ha sofferto in avvio del primo set, dove è stato costretto ad annullare quattro palle break nei primi due game al servizio. A quel punto ha alzato il ritmo, ha portato a casa il primo parziale al tie-break dopo 70 minuti di autentica battaglia e poi ha giganteggiato nelle due successive ...

