Anziana truffata | sottratti soldi e fedi nuziali dal finto nipote

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Truffa ai danni di unalo scorso fine settimana al viale Mellusi. La denuncia è stata presentata da una donna, 82enne ai Carabinieri nella giornata di ieri. Infatti la donna ha raccontato che un uomo fingendosi il, le avrebbe detto di essere nei guai e di aver bisogno di contanti. Quindi il malfattore al telefono, ha aggiunto che l’avrebbe raggiunta nella sua abitazione un suo amico, per la consegna del contante. Poco dopo in effetti, un altro uomo è giunto in casa e si è fatto consegnare la somma di 900 euro e le. Solo successivamente la donna si è accorta della truffa subita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.