Un maestro per amico. Le mie chiacchiere con Morricone (Di domenica 23 gennaio 2022) Inarrivabile con la bacchetta, Ennio si servì della penna di Alessandro per comporre la propria biografia, al termine di un dialogo fiume che si sviluppò a puntate, lungo quattro anni e decine di incontri. Lui, Alessandro De Rosa, 37 anni, musicista cresciuto nella periferia milanese, studente di Boris Porena, diplomato in Composizione al Conservatorio Reale dell’Aja, conquistò la fiducia di Morricone con la pudica sfacciataggine di un diciannovenne, quando nel 2005, approfittando di una visita del maestro a un cinema di Milano, gli consegnò una lettera e un cd con il proprio lavoro. Undici anni dopo, nell’aprile 2016, sarebbe uscito il libro Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita. Conversazioni con Alessandro De Rosa, oggi alla terza edizione in italiano e che continua a essere tradotto in varie lingue. Sono cose che si vedono nei film, ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 23 gennaio 2022) Inarrivabile con la bacchetta, Ennio si servì della penna di Alessandro per comporre la propria biografia, al termine di un dialogo fiume che si sviluppò a puntate, lungo quattro anni e decine di incontri. Lui, Alessandro De Rosa, 37 anni, musicista cresciuto nella periferia milanese, studente di Boris Porena, diplomato in Composizione al Conservatorio Reale dell’Aja, conquistò la fiducia dicon la pudica sfacciataggine di un diciannovenne, quando nel 2005, approfittando di una visita dela un cinema di Milano, gli consegnò una lettera e un cd con il proprio lavoro. Undici anni dopo, nell’aprile 2016, sarebbe uscito il libro Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita. Conversazioni con Alessandro De Rosa, oggi alla terza edizione in italiano e che continua a essere tradotto in varie lingue. Sono cose che si vedono nei film, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Per le presidenziali ho chiesto a Berlusconi d’indicare il nome del Maestro Riccardo Muti, simbolo della cultura it… - Radio3tweet : Un monaco impegnato per la pace durante la guerra in Vietnam, un impareggiabile maestro di meditazione, un vietnami… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella: 'Con Sergio #Lepri scompare un prestigioso direttore, maestro di professi… - laurasabatini3 : RT @VittorioSgarbi: Per le presidenziali ho chiesto a Berlusconi d’indicare il nome del Maestro Riccardo Muti, simbolo della cultura italia… - dopiot : RT @VittorioSgarbi: Per le presidenziali ho chiesto a Berlusconi d’indicare il nome del Maestro Riccardo Muti, simbolo della cultura italia… -