Triste risveglio per Alfonso Signorini | stavolta non ce l’ha fatta

Leggi su topicnews

(Di domenica 23 gennaio 2022)questa volta perde le staffe e non ce: dopo l’ennesimo teatrino al “GFVip” il conduttore esplode Altre giornate scoppiettanti all’interno della casa più spiata d’Italia, “Grande fratello Vip“, protagonista di questa edizione rimane Soleil che dopo l’arrivo di Delia Duran non riesce a sostenere la tensione e con il suo “caratterino piccante” non tiene più testa alla situazione. Soleil e AlexDopo tanta attesa, il confronto con Alex Belli arriva e l’ex di cento-vetrine viene “freezato” in giardino così che Soleil riesce a confessargli quello che le passa per la mente: “Fondamentalmente quello che vorrei dirti è che alcune cose mi confondono. Perché siete in questa crisi visto che sei uscito per recuperare? Delle voci da fuori hanno urlato che era un teatrino.” “Delia è entrata ...