Sulla Rotta Balcanica | da Casazza un furgone con indumenti per i profughi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 gennaio 2022). Una station wagon piena di: giacche a vento, sciarpe, maglioni pesati, cappelli, guanti e tutto ciò che può servire per ripararsi dal freddo. Destinazione: confine con la Bosnia, dove si trovano decine diimpegnati a sopravvivere al rigido inverno. Li hanno raccolti i ragazzi della scuola media di Sovere, rispondendo all’appello lanciato da enti e associazioni del territorio in occasione della Giornata della Memoria. A coordinare la raccolta all’interno della secondaria di primo grado Senatore Silvestri, Oscar Gelmi, professore di musica, insieme con il Consiglio Comunale dei ragazzi. “Con gli studenti abbiamo parlato della situazione dei, delle condizioni in cui si trovano a vivere, mostrando loro anche delle immagini – spiega il professor Gelmi -. Poi abbiamo inviato una circolare ...