Spalletti | ' Bravi a reagire subito dopo il pari Ma serve più cattiveria'

Tutto sin troppo facile, nonostante una piccola distrazione che ha momentaneamente permesso alla Salernitana di pareggiare. Poi il suo Napoli ha dilagato. Lucianocommenta così il 4 - 1 sulla Salernitana: 'I ragazzi hanno subito rimesso a posto le cose dopo il gol subito. Sotto l'aspetto della cattiveria bisogna lavorare, ci sono gare in cui non ti ...... visto che le due squadre giocano in modo molto diverso, con i rossoneri piùa manovrare e i ... Spettatrici molto interessate della sfida, oltre ovviamente all'Inter, il Napoli die la ...Dopo la netta vittoria contro la Salernitana, Luciano Spalletti si gode il risultato, ma non è completamente soddisfatto della prestazione del suo Napoli. "I ragazzi hanno subito rimesso a posto le co ...Napoli vittorioso contro la Salernitana per 4-1. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN: "Non era facile oggi, abbiamo giocato bene a fine primo tempo e inizio secondo tempo. La scelta di M ...