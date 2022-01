Sottoposta a pressioni enormi Fuga di notizie a Monaco | come hanno rovinato la vita a Charlene | una storia orribile?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) Voci che si rincorrono, giorno dopo giorno, sudi. Stando alle ultimissime, potrebbe anche far ritorno, presto, al Principato e a Palazzo Grimaldi. Rumors già trapelato poco dopo Natale, dunque caduto nel vuoto, e che ora viene rilanciato dalla stampa specializzata. Nel frattempo,Wittstock resta nella clinica svizzera di Zurigo, anche se sulle vere, precise, cause del ricovero non si è mai saputo nulla di certo. Ed in questo contesto, si continua a scavare, a cercare qualcosa che spieghi cosa sia accaduto alla principessa triste, entrata a far parte dei Grimaldi nel 2011, dopo il suo matrimonio con il principe Alberto, matrimonio che sarebbe però ben presto entrato in crisi. Per certo,non ha mai amato moltissimo l'ossessione morbosa delle persone nei suoi confronti, ...