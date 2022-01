Significato e testo Sei Tu di Fabrizio Moro a Sanremo 2022 | “L’amore è l’unica via d’uscita”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 23 gennaio 2022)come unica via di uscita è il grande protagonista deldi Sei Tu di. Il cantautore romano torna nella Città dei Fiori dopo due vittorie, pronto a presentare un brano particolarmente importante. Dopo le vittorie nel 2007, tra le Nuove Proposte con il brano Pensa e, nel 2018, tra i big, con la canzone Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta,torna al Festival diproponendo in concorso il brano Sei Tu. A raccontare ildel nuovo singolo è stato lo stesso artista, spiegando che lo ha scritto pensando ad una persona che lo ha salvato dalla parte più brutta di sé e dai mostri della depressione. “Sei tu l’ho scritta per una ...