Serie C, 23a giornata: volano Sudtirol, Olbia e Latina (Di domenica 23 gennaio 2022) Serie C, nella 23a giornata di campionato, le prime quattro del girone A chiudono con un successo e dunque vittorie per Sudtirol, Padova, Renate e Feralpisalò, mentre in coda alla graudatoria del raggruppamento, il Mantova si salva nel finale, mentre il Fiorenzuola batte la Pro Sesto e si porta fuori dalla zona playout. Nel girone B, invece, si sono giocati 3 posticipi, nei quali l’Olbia si è imposto sulla Lucchese, mentre il derby Grosseto-Carrarese e la gara Siena-Imolese, si sono chiuse con un pareggio. Nel girone C, infine, la Virtus Francavilla strapazza in casa l’ACR Messina, mentre in trasferta arrivano i successi del Latina sul Foggia e della Turris sul Picerno. . Pari tra la capolista Bari e il Catania, mentre il Monterosi Tuscia vince in rimonta in casa contro il Potenza. Questi i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)C, nella 23adi campionato, le prime quattro del girone A chiudono con un successo e dunque vittorie per, Padova, Renate e Feralpisalò, mentre in coda alla graudatoria del raggruppamento, il Mantova si salva nel finale, mentre il Fiorenzuola batte la Pro Sesto e si porta fuori dalla zona playout. Nel girone B, invece, si sono giocati 3 posticipi, nei quali l’si è imposto sulla Lucchese, mentre il derby Grosseto-Carrarese e la gara Siena-Imolese, si sono chiuse con un pareggio. Nel girone C, infine, la Virtus Francavilla strapazza in casa l’ACR Messina, mentre in trasferta arrivano i successi delsul Foggia e della Turris sul Picerno. . Pari tra la capolista Bari e il Catania, mentre il Monterosi Tuscia vince in rimonta in casa contro il Potenza. Questi i ...

Advertising

infoitsport : SERIE A: Nella 23a giornata l’Inter ha battuto in rimonta il Venezia, pareggi a reti bianche tra Genoa e Udinese e… - GazzettinoL : Serie A 23a giornata 2-1 H.Verona-Bologna 0-0 Genoa-Udinese Sabato h.15 2-1 Inter-Venezia 0-0 Lazio-Atalant… - filadelfo72 : Highlights Cagliari-Fiorentina 1-1: Video Gol 23ª Giornata di Serie A - Mediagol : Serie A, 23a giornata: poker Napoli, Torino e Sassuolo pari in extremis. Spezia ok - zazoomblog : Classifica Serie A 23a giornata: tutti i risultati - #Classifica #Serie #giornata: #tutti -