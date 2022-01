Salto con gli sci, Karl Geiger si impone anche in gara-2 a Titisee-Neustadt. Giovanni Bresadola in zona punti (Di domenica 23 gennaio 2022) Karl Geiger firma la doppietta a Titisee-Neustadt, vincendo anche gara-2 in rimonta e confermandosi il nuovo leader della classifica generale nella Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci 2021-2022. Si tratta del quarto successo stagionale individuale (il 13° della carriera nel circuito maggiore) per il 28enne di Oberstdorf, che difende il pettorale giallo volando a +61 su Ryoyu Kobayashi. Quarto a metà gara con un gap di 3.7 punti dalla vetta, Geiger ha trovato un Salto fantastico sfruttando però un mix perfetto tra stanga di partenza e forte vento frontale (che è poi diminuito per gli ultimi 3 atleti) che gli ha consentito di superare addirittura il punto HS con una misura di 143 metri. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)firma la doppietta a, vincendo-2 in rimonta e confermandosi il nuovo leader della classifica generale nella Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2021-2022. Si tratta del quarto successo stagionale individuale (il 13° della carriera nel circuito maggiore) per il 28enne di Oberstdorf, che difende il pettorale giallo volando a +61 su Ryoyu Kobayashi. Quarto a metàcon un gap di 3.7dalla vetta,ha trovato unfantastico sfruttando però un mix perfetto tra stanga di partenza e forte vento frontale (che è poi diminuito per gli ultimi 3 atleti) che gli ha consentito di superare addirittura il punto HS con una misura di 143 metri. Il ...

Advertising

MaxLandra : RT @dukana2: Il salto delle quaglie lucane ??#Basilicata for #ForzaMafia #Berlusconi con #DellUtri #Mangano e #Cosentino!! Oleeeeeè ?? https:… - MikeCrissBlog : Doppio salto carpiato con avvitamento - Andre_Costa95 : RT @Bett_Calcaterra: Duello aereo #Dzeko e #Modolo: l’arbitro vede ma non sanziona. Il #Var non può intervenire perché dopo il salto “incri… - kontross : RT @dukana2: Il salto delle quaglie lucane ??#Basilicata for #ForzaMafia #Berlusconi con #DellUtri #Mangano e #Cosentino!! Oleeeeeè ?? https:… - Majden3 : RT @dukana2: Il salto delle quaglie lucane ??#Basilicata for #ForzaMafia #Berlusconi con #DellUtri #Mangano e #Cosentino!! Oleeeeeè ?? https:… -