Quirinale: Conte, 'Riccardi no a prime 'chiame', non vogliamo bruciarlo' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo parlato della candidatura di Riccardi, è una proposta che ho fatto ai leader di Pd e Leu. Non ha colori politici. Non può essere una candidatura di bandiera, è una personalità che ha onorato l'Italia. È una figura che possiamo offrire al dialogo con le altre forze politiche". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nella riunione con i grandi elettori M5S. "Nel comunicato che abbiamo diffuso oggi con Pd e Leu abbiamo detto che proporremo un tavolo con tutti i gruppi parlamentari. Riteniamo quindi non opportuno nelle primissime votazioni lanciare il nome di Andrea Riccardi. Proprio perché invitiamo altre forze ad un confronto, non è utile “bruciare” subito la candidatura di Riccardi. Ragionevolmente domani, avendo anche vagliato nelle prossime ore le posizioni assunte dalle altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo parlato della candidatura di, è una proposta che ho fatto ai leader di Pd e Leu. Non ha colori politici. Non può essere una candidatura di bandiera, è una personalità che ha onorato l'Italia. È una figura che possiamo offrire al dialogo con le altre forze politiche". Così il leader del M5S, Giuseppe, nella riunione con i grandi elettori M5S. "Nel comunicato che abbiamo diffuso oggi con Pd e Leu abbiamo detto che proporremo un tavolo con tutti i gruppi parlamentari. Riteniamo quindi non opportuno nelle primissime votazioni lanciare il nome di Andrea. Proprio perché invitiamo altre forze ad un confronto, non è utile “bruciare” subito la candidatura di. Ragionevolmente domani, avendo anche vagliato nelle prossime ore le posizioni assunte dalle altre ...

