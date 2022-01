Oggi l'ultimo saluto a Emma: anche una raccolta fondi per ricordare la Ratti (Di domenica 23 gennaio 2022) ANCONA - L'ultimo addio, struggente, a Emma Ratti, i parenti e gli amici lo daranno Oggi, a partire dalle 10,30, alla Sala del Commiato del cimitero di Tavernelle . Si stringeranno tutti attorno al ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 23 gennaio 2022) ANCONA - L'addio, struggente, a, i parenti e gli amici lo daranno, a partire dalle 10,30, alla Sala del Commiato del cimitero di Tavernelle . Si stringeranno tutti attorno al ...

Advertising

BaldinoVittoria : Esprimo il mio cordoglio alla famiglia dello studente deceduto oggi a Lauzacco. Perdere la vita a 18 anni durante l… - OfficialASRoma : “Era importante vincere e l'ho detto ai giocatori oggi: 4-0, 5-0 o 1-0 all’ultimo minuto, però era una partita da v… - FBiasin : Piatto colpevolmente nel lavandino da ieri sera. “Ma tua mamma non ti ha insegnato a mettere le cose in lavastovig… - Mariattilio25 : @GiuseppeConteIT Ma per piacere Conte fai il bravo non avete mantenuto nulla di ciò che avete detto e oggi fai quel… - davrkness : Oggi disfatta Juve, episodio dei Giganti e ultimo giorno utile per preparare l'esame. Prevedo psicodrammi multipli -