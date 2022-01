“Non ci credo, non è possibile!”. GF Vip, Delia Duran e Soleil Sorge vicinissime: lo hanno fatto davanti a tutti (Di domenica 23 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, un momento di passione a gran sorpresa del pubblico. Il tanto discusso attrito tra le due gieffine sembra essere un capitolo che appartiene ormai al passato. L’ingresso di Delia Duran nella casa più spiata d’Italia ha certamente creato qualche scompiglio tra i concorrenti, poi il lieto colpo di scena con Soleil Sorge. Ma procediamo con ordine. Alex Belli e Soleil Sorge, poi cambio di scena, Alex Belli fuori e l’ex moglie Delia Duran che mette le mani in pasta sulla questione. L’ingresso di Delia al GF Vip è stato anche un modo per poter avere un confronto diretto con la ‘rivale’ Soleil, e nonostante un primo momento di gelo, pare che tra le due gieffine stia nascendo un rapporto decisamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, un momento di passione a gran sorpresa del pubblico. Il tanto discusso attrito tra le due gieffine sembra essere un capitolo che appartiene ormai al passato. L’ingresso dinella casa più spiata d’Italia ha certamente creato qualche scompiglio tra i concorrenti, poi il lieto colpo di scena con. Ma procediamo con ordine. Alex Belli e, poi cambio di scena, Alex Belli fuori e l’ex moglieche mette le mani in pasta sulla questione. L’ingresso dial GF Vip è stato anche un modo per poter avere un confronto diretto con la ‘rivale’, e nonostante un primo momento di gelo, pare che tra le due gieffine stia nascendo un rapporto decisamente ...

