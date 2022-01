Milan-Juve 0-0 horror | la protesta del Moige | «andava vietata ai minori» Napoli secondo

(Di domenica 23 gennaio 2022) È finita 0-0 trantus. La partita ha suscitato numerosissime polemiche. Una partita talmente brutta che c’è stato l’intervento delai(siamo ironici, vale la pena sottolinearlo, non si sa mai). Ci sono state centinaia di telefonate. Tantissimi bambini hanno pianto, avevano paura di sognare la partita. Aspettiamo la risposta del garante dei. Una delle partite più brutte della storia del calcio, assicura chi ha avuto il fegato di guardarla. Uno spettacolo mostruoso. Nel frattempo ilè risalto alposto, pari merito cola 49 punti, l’Inter con una partita in meno è a 53. Lantus, ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? 'Più forti di ingiustizie e avversità. Noi siamo il #Milan e mai nessun ci fermerà'. I tifosi rossoneri caricano… - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : Solo un pari a #SanSiro tra #Milan e #Juve. Partita con poche occasioni da gol, e #Milan che ha provato a vincerla… - matteomoretti16 : RT @AleLMGO: Questo Milan-Juve è stato il manifesto di tutto ciò che non deve essere il calcio di alto livello. Un tifoso juventino soddisf… - acquafrizzanteh : mi dicevano che milan juve è stata una partita molto accesa... -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juve

Dopo il forfait di de Ligt a pochi minuti dal fischio d'inizio di, il big match di San Siro perde un altro grande protagonista dopo nemmeno mezz'ora di gioco. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic , sostituito al 27 del primo tempo a causa di un guaio ...... fino al 31 gennaio Calciomercato, le trattative del 22 gennaio in diretta, il post Pellegri è Lazetic Napoli, offerta al Getafe per Olivera Lasogna Vlahovic: tentativo già a gennaio? ...Annullata la profondità cercata dal centrocampo rossonero. Milan e Juventus stanche nel finale di gara, la poca lucidità non ha concretizzato le potenziali situazioni interessanti sia da una parte che ...Finisce senza reti il big match della 23a giornata di Serie A: a San Siro, Milan-Juventus 0-0 Poche emozioni nel posticipo tra due squadre preoccupate più dall’importanza di non perdere lo scontro dir ...