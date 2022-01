LIVE Nigeria-Tunisia 0-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Msakni spara in porta, papera di Okoye (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55? Ammonito anche Skhiri dopo qualche parola di troppo all’arbitro N’Diaye. 53? Secondo ammonito del match: è Laidouni, per un fallo su Ndidi. 51? Adesso si mette male per la Nigeria costretta a rincorrere una Tunisia in crescita. 48? CHE, BOMBA! Msakni fa tutto da solo: evita la pressione avversaria, anche con una finta, poi spara dalla distanza e insacca l’1-0! Completa l’opera anche la papera di Okoye, che non trattiene. 47? MSAAAAAAKNIIIIIIIIIIIIIII! 46? Inizia il secondo tempo! 20.45 Finisce il primo tempo: 0-0 tra Nigeria e Tunisia. Avvio sprint, poi l’equilibrio in campo. Tra poco, la ripresa, sempre su OA Sport! 44? Ancora Awoniyi, ma rasoterra per Ben Said. 40? ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55? Ammonito anche Skhiri dopo qualche parola di troppo all’arbitro N’Diaye. 53? Secondo ammonito del match: è Laidouni, per un fallo su Ndidi. 51? Adesso si mette male per lacostretta a rincorrere unain crescita. 48? CHE, BOMBA!fa tutto da solo: evita la pressione avversaria, anche con una finta, poidalla distanza e insacca l’1-0! Completa l’opera anche ladi, che non trattiene. 47? MSAAAAAAKNIIIIIIIIIIIIIII! 46? Inizia il secondo tempo! 20.45 Finisce il primo tempo: 0-0 tra. Avvio sprint, poi l’equilibrio in campo. Tra poco, la ripresa, sempre su OA Sport! 44? Ancora Awoniyi, ma rasoterra per Ben Said. 40? ...

