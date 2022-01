LIVE Berrettini-Carreno Busta 7-5 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo rischia ma conduce il secondo parziale (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Servizio e diritto a sventaglio vincente dell’iberico. 40-40 Recupero lungo in back per l’azzurro che non riesce a strappare il servizio. 30-40 PALLA BREAK Berrettini!!!! Scappa via la difesa di diritto di Carreno. 30-30 VINCENTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI Berrettini!!!! 30-15 Servizio e diritto a sventaglio dello spagnolo. 15-15 Gran profondità in risposta per l’italiano: lento Carreno in uscita dal servizio. 15-0 Rovescio lungo di Berrettini in risposta. 4-4 Ace dell’azzurro. 40-15 Vincente di diritto di Carreno. 40-0 Rovescio lungo in risposta dello spagnolo. 30-0 Ace del romano. 15-0 Ace di Berrettini. 3-4 Busta recupera ancora e resta ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Servizio e diritto a sventaglio vincente dell’iberico. 40-40 Recupero lungo in back per l’azzurro che non riesce a strappare il servizio. 30-40 PALLA BREAK!!!! Scappa via la difesa di diritto di. 30-30 VINCENTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI!!!! 30-15 Servizio e diritto a sventaglio dello. 15-15 Gran profondità in risposta per l’italiano: lentoin uscita dal servizio. 15-0 Rovescio lungo diin risposta. 4-4 Ace dell’azzurro. 40-15 Vincente di diritto di. 40-0 Rovescio lungo in risposta dello. 30-0 Ace del romano. 15-0 Ace di. 3-4recupera ancora e resta ...

