(Di domenica 23 gennaio 2022) Un ragazzo di 22di Avezzano, G. C., è statonella cittadina abruzzese dietro la palazzina del Dopolavoro Ferroviario, in via Monte Velino: il giovane si sarebbe impiccato usando un ...

Litiga con i genitori e scappa di casa: trovato #morto a 22 anni. Amici sotto choc

Alla base del gesto ci sarebbe un lungo disagio culminato nella serata di venerdì dopo un litigioi genitori: il giovane ha preso la sua valigia ed è andato via, senza salutare nessuno. Dopo aver ...Il giovane, venerdì sera, dopo uno scontro verbaleun genitore, ha preso la sua valigia ed è andato via senza salutare nessuno. Forse ha girovagato per la città senza meta e poi ha raggiunto la ...Suicidio dopo lite a casa, dramma ad Avezzano. È stata una donna a lanciare l'allarme dopo aver visto il corpo del ragazzo ...AVEZZANO - Trovato senza vita dietro la palazzina del Dopolavoro Ferroviario, in Via Monte Velino, ad Avezzano. E' il secondo caso, con giovanissimi protagonisti, in pochi giorni.