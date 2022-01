KTM-Ducati | guerra dei giovani piloti Pit Beirer furioso con Borgo Panigale

(Di domenica 23 gennaio 2022) Davide Tardozzi, team manager della, aveva reso pubbliche le sue preoccupazioni sulla presunta egemonia della KTM nel mettere sotto contratto iemergenti. Accuse, non troppo velate, che hanno seriamente indispettito la scuderia arancione che ha rispedito al mittente le accuse attaccando il team di. La nuova stagione di MotoGP potrebbe aprirsi con lasulle nuove leve generata dal duo KTM-. Ma chi ha davvero ragione? KTM-sulle nuove leve Ecco le controaccuse di Pit, gestore del motorsport di KTM, rilasciate al quotidiano Speedweek: “Innanzitutto non blocchiamo nessuno a livello contrattuale. In secondo luogo non possiamo costringere un pilota a restare, se vuole ...

Advertising

FormulaPassion : MotoGP / Polemica KTM-Ducati sui giovani piloti - DanieleFassina : RT @P300it: ??Calendario presentazioni #MotoGP ?? Nuova data per Ducati e 2 aggiunte! ???? 24/01 ?? @rnfracingteam 27/01 ?? @KTM_Racing @Tech3… - P300it : ??Calendario presentazioni #MotoGP ?? Nuova data per Ducati e 2 aggiunte! ???? 24/01 ?? @rnfracingteam 27/01 ??… - RotorsBrake : EBC XC Contour Brake Rotor #MD614XC Ducati/KTM -

Ultime Notizie dalla rete : KTM Ducati

FormulaPassion.it

Lavorai nelStore Roma, preparando le moto dei piloti. Dopo, entrai in Alpinestars, ... Nel 2018 ho seguito Bo Bendsneyder e Gardner con le Mistral, nel 2019 ladi Philipp Öttl, nel 2020 ......adi 700000 Euro per avere Enea Bastianini in sella alla RS - GP nel 2022 e la stessa cosa stava per succedere con Raul Fernandez, con Yamaha disposta a sborsare 500000 Euro in favore di...KTM-Ducati, è guerra dei giovani piloti nel Motomondiale. Ecco lo scambio infuocato di battute tra i due team di MotoGP ...Per i motori dalle architetture inconsuete stavolta parliamo di quelli a L, a ventaglio e a cinque cilindri disposti a stella! (Quarta parte) ...