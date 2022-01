Ita – Lufthansa, matrimonio alle porte: così i tedeschi si prendono la nostra compagnia (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Il matrimonio tra Ita e Lufthansa è alle porte. Praticamente una questione di settimane, stando alle indiscrezioni circolate nel corso degli ultimi giorni. Superata la concorrenza dei francesi, dopo un lungo pazientare i tedeschi sembrano così averla spuntata. Confermando in pieno le previsioni che avevamo avanzato non più tardi di un anno fa. La chiamano già “alleanza”, così come chiamavano “fusione paritaria” la (s)vendita di Fca a Peugeot. La verità è che, in Ita, Lufthansa non entrerà come un generico “partner”. Men che meno come alleato sedicente “industriale”. La compagnia di bandiera di Berlino, infatti, punterebbe al 40% della società nata sulle ceneri di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Iltra Ita e. Praticamente una questione di settimane, standoindiscrezioni circolate nel corso degli ultimi giorni. Superata la concorrenza dei francesi, dopo un lungo pazientare isembranoaverla spuntata. Confermando in pieno le previsioni che avevamo avanzato non più tardi di un anno fa. La chiamano già “anza”,come chiamavano “fusione paritaria” la (s)vendita di Fca a Peugeot. La verità è che, in Ita,non entrerà come un generico “partner”. Men che meno comeato sedicente “industriale”. Ladi bandiera di Berlino, infatti, punterebbe al 40% della società nata sulle ceneri di ...

Advertising

rosaca : RT @IlPrimatoN: Come già (ampiamente) previsto, la 'nuova' Alitalia diventerà tedesca? - f_burla : Che Ita fosse nata sin da subito per parlare tedesco era già chiaro un anno fa. Ne scrivo su @IlPrimatoN ?? - mrighetti1967 : RT @lucianocapone: L’accelerata di Draghi. Il matrimonio tra Lufthansa e Ita si farà. La settimana prossima potrebbe già arrivare l’annunci… - manuel_y_jesus_ : RT @IlPrimatoN: Come già (ampiamente) previsto, la 'nuova' Alitalia diventerà tedesca? - studiomarzocchi : Ultima Ora: Ita Airways accelera sulle alleanzeVerso il piano, la pista Lufthansa #economia #italia #governo… -