Inter, a centrocampo sempre più vicina una cessione! (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo il gol in Coppa Italia e l'infortunio di Joaquin Correa il futuro di Stefano Sensi sembrava ben radicato a Milano. Dopo la partita contro il Venezia, lo scenario è ulteriormente cambiato. Stefano Sensi InterDopo la panchina con il Venezia, Stefano Sensi, come riporta Sky Sport, avrebbe chiesto di essere ceduto, anche per non perdere il treno della Nazionale di Mancini. La Sampdoria aspetta alla finestra. VINCENZO BONIELLO

