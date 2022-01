Il Cantante Mascherato 2022 | svelate le 12 maschere

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo aver concluso Ballando con le Stelle, Milly Carlucci si prepara a tornare in televisione con Il. Nelle ultime ore, la conduttrice ha svelato anche l'ultimo travestimento che mancava all'appello: vediamo quali sono le 12della nuova stagione. Il: le 12L'appuntamento con Ilè fissato per venerdì 11 febbraio su Rai1. Il programma andrà in onda per un totale di sei puntate e vedrà ben 12esibirsi sul palco. Nelle ultime ore, la conduttrice Milly Carlucci ha svelato sui social anche l'ultimo travestimento che mancava all'appello. Sotto le 12, come avvenuto nelle passate stagioni, ...