Ibra su Djokovic: «La gente non dovrebbe essere costretta a vaccinarsi solo per andare al lavoro» (Di domenica 23 gennaio 2022) Nessuno dovrebbe essere costretto a vaccinarsi. Anche se vaccinarsi è il miglior modo per proteggersi. Lo dice Zlatan Ibrahimovic prendendo le difese dell’amico Novak Djokovic, espulso dall’Australia dove doveva partecipare all’Open di Melbourne, perché non in regola con la normativa sanitaria locale. Ibrahimovic si è raccontato al settimanale “Journal du Dimanche”in occasione dell’uscita di “Adrenalina”, l’autobiografia scritta insieme alla firma della Gazzetta Luigi Garlando. Dopo aver raccontato degli anni al Psg, come aveva fatto anche a L’Equipe, l’attaccante ha affrontato il caso Djokovic rispondendo alla domanda sul motivo per cui si era vaccinato “Per proteggermi e proteggere gli altri. vaccinarsi per ragioni di salute non è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Nessunocostretto a. Anche seè il miglior modo per proteggersi. Lo dice Zlatanhimovic prendendo le difese dell’amico Novak, espulso dall’Australia dove doveva partecipare all’Open di Melbourne, perché non in regola con la normativa sanitaria locale.himovic si è raccontato al settimanale “Journal du Dimanche”in occasione dell’uscita di “Adrenalina”, l’autobiografia scritta insieme alla firma della Gazzetta Luigi Garlando. Dopo aver raccontato degli anni al Psg, come aveva fatto anche a L’Equipe, l’attaccante ha affrontato il casorispondendo alla domanda sul motivo per cui si era vaccinato “Per proteggermi e proteggere gli altri.per ragioni di salute non è ...

