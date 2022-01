GF Vip 6, Alex Belli lascia Delia Duran: “Non ti riconosco” (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo aver cercato di riconquistarla e di farsi perdonare il flirt avuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6 con Soleil Sorge, Alex Belli improvvisamente ha deciso di lasciare la moglie Delia Duran, e lo ha fatto con un Tweet che sta suscitando molte polemiche. “Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me” ha scritto l’attore sul suo profilo. “So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Delia Duran spiega cosa intendono lei e Alex per “rapporto libero” Sentendo Alex Belli parlare di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo aver cercato di riconquistarla e di farsi perdonare il flirt avuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6 con Soleil Sorge,improvvisamente ha deciso dire la moglie, e lo ha fatto con un Tweet che sta suscitando molte polemiche. “Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me” ha scritto l’attore sul suo profilo. “So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip,spiega cosa intendono lei eper “rapporto libero” Sentendoparlare di ...

alexxandra1967 : @AXBproduction dov'era il rapporto libero quando le corna te le metteva Delia? - chiccoida : @MediasetPlay Ma anche basta con Alex Delia e Soleil, cosa ci fa Alex ancora fra gli ex vip, e Soleil è finta, finta dovrebbe andare a casa - VenturieriElena : Coppia libera!!...?? Non lo capirò mai.. Forse sono troppo all'antica!!.. #gfvip6 #GFVip2021 #gfvip #fuorisoleil… - PasqualePapare3 : @GrandeFratello Della solei adesso è si riparte grande fratello vip e che Vip bravissime bellissime ragazze vi preg… - FlavioLapi6 : @Soleilandia Sole per me ti conviene uscire dalla Casa del GF VIP perché si capisce che sei innamorata di Alex Belli -