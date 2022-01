Covid, la truffa No vax dei falsi positivi: sospesi 50 punti tampone nel Nord Italia (Di domenica 23 gennaio 2022) È la «truffa della tessera sanitaria» ed è l’ultima trovata dei No vax per avere il Green pass senza vaccinarsi. Secondo quanto riporta Repubblica, i Nas hanno sospeso una cinquantina di punti tampone perché hanno riscontrato operazioni irregolari nell’inserimento dei risultati dei tamponi nel sistema del ministero della Salute. La truffa è realizzata all’insaputa delle farmacie, che se riscontrano la positività al Coronavirus del soggetto che si sottopone al tampone la registrano sulla tessera sanitaria esibita, spesso senza controllare l’identità. E così la persona positiva va in più di una farmacia, fa molteplici test e li fa registrare su diverse tessere sanitarie di persone non contagiate ma che così risultano aver avuto il Covid e possono quindi avere il Green ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) È la «della tessera sanitaria» ed è l’ultima trovata dei No vax per avere il Green pass senza vaccinarsi. Secondo quanto riporta Repubblica, i Nas hanno sospeso una cinquantina diperché hanno riscontrato operazioni irregolari nell’inserimento dei risultati dei tamponi nel sistema del ministero della Salute. Laè realizzata all’insaputa delle farmacie, che se riscontrano latà al Coronavirus del soggetto che si sottopone alla registrano sulla tessera sanitaria esibita, spesso senza controllare l’identità. E così la persona positiva va in più di una farmacia, fa molteplici test e li fa registrare su diverse tessere sanitarie di persone non contagiate ma che così risultano aver avuto ile possono quindi avere il Green ...

