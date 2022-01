Covid | De Luca | “Numero impressionante di morti | siamo in un’emergenza drammatica”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza-19 e di una situazione che, nelle ultime settimane, è peggiorata in maniera. “Dobbiamo stringere i denti fino a fine gennaio. La gente si sta vaccinando, non so searrivati al massimo del contagio, al picco. L'articolo