Brescia | frontale tra auto e bus | le cinque vittime avevano tra i 17 e i 22 anni

(Di domenica 23 gennaio 2022)meno di 22ragazzi rimasti uccisi nell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Rezzato, in provincia di. A perdere la vita nello schianto sono stati Dennis Guerra, 20di Sabbio Chiese, El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie, Natiq Imad, 20, di Pertica Bassa, Natiq Sala, 22enne di Vestone, e Irene Sala, 17. I giovani erano a bordo dell’che si è scontrata contro un pullman lungo la 45bis che porta al Lago di Garda. Illeso il conducente del pullman che ha detto di essersi trovato davanti l’, che avrebbe invaso la corsia, e di non essere riuscito a evitare lo schianto. Leggi anche: Incidente nelno, scontro tra un pullman e ...

Avevano meno di 22 anni i cinque ragazzi rimasti uccisi nell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Rezzato, in provincia di. A perdere la vita nello schianto sono stati Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese, El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie, Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa, Natiq Sala, ...Cinque persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 18 e i 23 anni, sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di. Erano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto. I cinque giovani sono morti sul colpo. Illeso il conducente del pullman che ...Rezzato (Brescia) - E' di cinque morti - tutti di età compresa tra 17 e 22 anni - il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 41 bis che porta al La ...Mara Rodella per www.corriere.it bus contro auto a brescia 5 Terribile schianto in tarda serata a Rezzato, nell‘hinterland bresciano. Stando alle prima ricostruzione delle forze dell’ordine, lungo la ...