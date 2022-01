Auto si schianta contro un pullman | morti 5 ragazzi

(Di domenica 23 gennaio 2022) Un'altra tragedia. Cinque giovani sonoin un incidente stradale sulla strada provinciale 45, nel territorio del comune di Rezzato in provincia di Brescia. Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, l'incidente...

VIDOR (TREVISO) - Siincontro il muretto di un'abitazione e viene sbalzato fuori . È ricoverato in gravi condizioni il 38enne marocchino uscito di strada nella notte a Vidor. L'incidente è successo poco ...La vettura è andata completamente distrutta nel frontale. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 45, nel territorio di RezzatoVIDOR (TREVISO) - Si schianta in auto contro il muretto di un'abitazione e viene sbalzato fuori. È ricoverato in gravi condizioni il 38enne marocchino uscito di strada nella notte a ...Terribile incidente a Brescia con 5 morti ed un ferito dopo lo scontro fra una Polo ed un pullman pare a seguito dell'invasione di corsia dell'auto ...