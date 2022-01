Australian Open 2022, Denis Shapovalov: “Non me l’aspettavo, sarà un onore giocare contro Rafa” (Di domenica 23 gennaio 2022) Grazie ad una performance di altissimo livello, unita ad un Alexander Zverev a tratti irriconoscibile, il canadese Denis Shapovalov si è reso protagonista di uno degli upset più clamorosi finora, eliminando il tedesco che, data l’assenza di Novak Djokovic, era dato da tutti come il secondo favorito per la vittoria finale. Il classe 1999 approda così per la prima volta in carriera ai Quarti di finale dell’Australian Open, dove affronterà Rafa Nadal. Dopo aver faticato moltissimo nel secondo turno e dopo aver perso almeno un set in ognuno dei turni sinora disputati, Shapovalov ha commentato così al termine della gara: “Di certo non mi aspettavo che l’avrei vinta in tre set, ma sono estremamente felice della mia gara di oggi, molto felice di dove sono al momento con il mio gioco”. La ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Grazie ad una performance di altissimo livello, unita ad un Alexander Zverev a tratti irriconoscibile, il canadesesi è reso protagonista di uno degli upset più clamorosi finora, eliminando il tedesco che, data l’assenza di Novak Djokovic, era dato da tutti come il secondo favorito per la vittoria finale. Il classe 1999 approda così per la prima volta in carriera ai Quarti di finale dell’, dove affronteràNadal. Dopo aver faticato moltissimo nel secondo turno e dopo aver perso almeno un set in ognuno dei turni sinora disputati,ha commentato così al termine della gara: “Di certo non mi aspettavo che l’avrei vinta in tre set, ma sono estremamente felice della mia gara di oggi, molto felice di dove sono al momento con il mio gioco”. La ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : ALÉ JANNIK! ?? Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open, il giapponese Taro Daniel superato in quattro set!… - bonagjergji1 : RT @Eurosport_IT: Solo Roger Federer ha fatto meglio del maiorchino agli Australian Open: lo svizzero è approdato ai quarti di finale in 15… - OA_Sport : #AusOpen Con Zverev eliminato, Rafa Nadal può puntare alla finale -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open, Fognini e Bolelli nei quarti del torneo di doppio Vittoria con brivido per Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi del doppio agli Australian Open . Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, hanno eliminato per 3 - 6 ,7 - 6, 6 - 3 dopo una battaglia di oltre due ore e ...

Australian Open 2022, Denis Shapovalov elimina Alexander Zverev in tre set! Nel secondo parziale il tedesco è costretto a rimontare dallo 0 - 2, ma trova prima l'aggancio sul 2 - 2 e poi l'allungo col break nell'ottavo gioco che lo manda a servire per il set avanti 5 - 3. ...

Australian Open, Tiley (direttore torneo): "Djokovic non farà causa a Tennis Australia e tornerà nel 2023" Eurosport IT Chi è Alex De Minaur, l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open. Si conoscono dalle NextGen… Domani, non prima delle 04.30 del mattino italiano, Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur per il suo primo ottavo di finale negli Australian Open. L'altoatesino, dopo aver battuto con qualche patema ...

Australian Open 2022: vola Nadal, Shapovalov fa fuori Zverev Il maiorchino elimina Mannarino ed affronterà nei quarti il canadese che ha approfittato di una giornata no del campione delle Finals: la testa di serie numero tre cede in tre set.

Vittoria con brivido per Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi del doppio agli. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, hanno eliminato per 3 - 6 ,7 - 6, 6 - 3 dopo una battaglia di oltre due ore e ...Nel secondo parziale il tedesco è costretto a rimontare dallo 0 - 2, ma trova prima l'aggancio sul 2 - 2 e poi l'allungo col break nell'ottavo gioco che lo manda a servire per il set avanti 5 - 3. ...Domani, non prima delle 04.30 del mattino italiano, Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur per il suo primo ottavo di finale negli Australian Open. L'altoatesino, dopo aver battuto con qualche patema ...Il maiorchino elimina Mannarino ed affronterà nei quarti il canadese che ha approfittato di una giornata no del campione delle Finals: la testa di serie numero tre cede in tre set.