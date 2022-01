Australian Open 2022, Bolelli/Fognini amarcord: k.o. Murray/Soares e quarti di finale (Di domenica 23 gennaio 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini giocheranno i quarti di finale degli Australian Open 2022, per quanto concerne la specialità del doppio. La storica coppia italiana, tornata insieme recentemente, ha sconfitto in rimonta il solido duo Murray/Soares per 3-6, 7-6(6), 6-3, nel contesto degli ottavi di finale dello Slam sul cemento outdoor Australiano. Dopo un inizio da incubo degli azzurri, con avversari repentinamente avanti 3-0 prima e 5-1 successivamente, reazione caratteriale e rimonta sino al 5-3; doppio break accusato però letale e 6-3 parziale. Secondo set interpretato con un altro piglio dai talentuosi interpreti del tennis italiano, mai in difficoltà al servizio e straordinari nel trascinare il ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Simonee Fabiogiocheranno ididegli, per quanto concerne la specialità del doppio. La storica coppia italiana, tornata insieme recentemente, ha sconfitto in rimonta il solido duoper 3-6, 7-6(6), 6-3, nel contesto degli ottavi didello Slam sul cemento outdooro. Dopo un inizio da incubo degli azzurri, con avversari repentinamente avanti 3-0 prima e 5-1 successivamente, reazione caratteriale e rimonta sino al 5-3; doppio break accusato però letale e 6-3 parziale. Secondo set interpretato con un altro piglio dai talentuosi interpreti del tennis italiano, mai in difficoltà al servizio e straordinari nel trascinare il ...

