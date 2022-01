Annalisa, gli shorts sono molto corti: la cantante ci mostra le gambe perfette (Di domenica 23 gennaio 2022) Fisico mozzafiato in bella mostra, Annalisa in bianco e nero nel post di Instagram lascia scoperte le gambe bellissime. Che fisico la nostra Annalisa! In ogni foto appare perfetta e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 gennaio 2022) Fisico mozzafiato in bellain bianco e nero nel post di Instagram lascia scoperte lebellissime. Che fisico la nostra! In ogni foto appare perfetta e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

bemichi70 : @annalisa_pis @il_Maggiore A me sembra più perculare gli studenti che usufruiscono di un servizio. Secondo me quand… - iris_simpkins46 : @Mari__46 Questa e Gli uomini non cambiano di Lauro e Annalisa la mia villain origin story, relegate a vedere i vid… - marcus_annalisa : @bnk_meis @barbarab1974 Ma quanto state male… vi auguro di stare male e avere vicino un medico sospeso, chissà se f… - annalisa_uda : @guyfawkes2_0 La è accentata è andata in automatico..ah gli ?? ??. Mi scuso - annalisa_uda : RT @gr_grim: Ho scoperto perché gli italiani non vaccinati sono diventati 7 milioni: hanno aggiunto i bambini dai 5 agli 11 anni \\ Quando… -