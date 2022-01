Allegri: “Occhio a non diventare presuntuosi. Rugani? Un ragazzo che merita” (Di lunedì 24 gennaio 2022) È finito in parità, ma a reti inviolate, il big match della ventitreesima giornata tra Milan e Juventus. Dopo il fischio finale del direttore di gara, il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dei suoi ragazzi, autori, a suo dire, di una buona gara. IL PAREGGIO – “Stasera è stata una bella partita, era importante chiudere gennaio nel migliore dei modi. Negli ultimi venticinque-trenta metri bisogna essere più lucidi nell’ultimo passaggio. Il pari è giusto, noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, mentre nel primo potevamo sfruttare meglio il campo aperto. Sono contento perchè i ragazzi stanno giocando più da squadra“. LA CRESCITA DELLA SQUADRA – “Abbiamo ereditato la squadra con Locatelli dentro e un Ronaldo in meno, i ragazzi sono cresciuti in autostima. Su 12 partite per 8 volte non abbiamo subito gol, nelle ultime partite ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) È finito in parità, ma a reti inviolate, il big match della ventitreesima giornata tra Milan e Juventus. Dopo il fischio finale del direttore di gara, il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dei suoi ragazzi, autori, a suo dire, di una buona gara. IL PAREGGIO – “Stasera è stata una bella partita, era importante chiudere gennaio nel migliore dei modi. Negli ultimi venticinque-trenta metri bisogna essere più lucidi nell’ultimo passaggio. Il pari è giusto, noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, mentre nel primo potevamo sfruttare meglio il campo aperto. Sono contento perchè i ragazzi stanno giocando più da squadra“. LA CRESCITA DELLA SQUADRA – “Abbiamo ereditato la squadra con Locatelli dentro e un Ronaldo in meno, i ragazzi sono cresciuti in autostima. Su 12 partite per 8 volte non abbiamo subito gol, nelle ultime partite ...

