Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 08 | 30

(Di sabato 22 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 08.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE NESSUNA CRITICITA’ SUL RACCORDO E LUNGO I PRINCIPALI NODI AUTOSTRADALI CHE ATTRAVERSANO LASCENDIAMO A SUD BREVI CODE NEL CENTRO URBANO DI FORMIA SU VIA EMANUELE FILIBERTO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA CASSIA BIS A NORD DELLA CAPITALE ATTIVI CANTIERI MOBILI SUPERATO LO SVINCOLO FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE SIA OGGI CHE DOMANI DOMENICA 23 GENNAIO ATTIVO LO STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE INTERESSATI MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2 STOP ESTESO ANCHE ALLE AUTO DIESEL FINO A EURO 3 MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA.IT O SUI NOSTRI CANALI SOCIAL FB E ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-01-2022 - Roma_H_24 : Lavori in via di Novella, strada chiusa e bus deviati: tutte le informazioni e le modifiche alla viabilità -… - Giovann98246169 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Oggi e domani Ztl notturne di Centro, Testaccio, Trastevere e San Lorenzo attive dalle 23 alle 3. - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #21-01-2022… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #21-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

Radio Colonna

' La riduzione dei volumi di traffico di via, tuttavia, rende necessario adottare un ... il Comando della Polizia Locale e la direzione dei lavori, ha ridisegnato ladell'area per il ...... per tutti i veicoli provenienti tanto da/A25 quanto dallaordinaria di L'Aquila e diretti verso Teramo si consiglia di percorrere la SS17 in direzione centro Città continuando su via ...