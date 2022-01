Traffico Roma del 22-01-2022 ore 13:30 (Di sabato 22 gennaio 2022) Luceverde Roma trovati in studio Meli Barbara Taormina risolto l’incidente avvenuto alle porte di Roma sull’Aurelia all’altezza di Malagrotta in direzione di Civitavecchia io cita la polizia locale Legnano in via talenti su via Ugo Ojetti all’altezza di via Casal Boccone Inoltre informa cambi temporanee alla viabilità per alcuni cantieri su via Nepal sono possibili disagi per una manifestazione fino alle 14 in Piazza Santi Apostoli mettere un’altra manifestazione è in programma dalle 15 alle 18 in Piazza di Porta San Giovanni chiusa fino alle 18 in Piazza Caduti della Montagnola Per lo svolgimento della manifestazione passeggiando con noi fino a domani domenica 23 gennaio è vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 730 alle 20:30 per moto e motorini Euro 0 1 auto benzina Euro 2 mentre dalle 730 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 stop ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022) Luceverdetrovati in studio Meli Barbara Taormina risolto l’incidente avvenuto alle porte disull’Aurelia all’altezza di Malagrotta in direzione di Civitavecchia io cita la polizia locale Legnano in via talenti su via Ugo Ojetti all’altezza di via Casal Boccone Inoltre informa cambi temporanee alla viabilità per alcuni cantieri su via Nepal sono possibili disagi per una manifestazione fino alle 14 in Piazza Santi Apostoli mettere un’altra manifestazione è in programma dalle 15 alle 18 in Piazza di Porta San Giovanni chiusa fino alle 18 in Piazza Caduti della Montagnola Per lo svolgimento della manifestazione passeggiando con noi fino a domani domenica 23 gennaio è vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 730 alle 20:30 per moto e motorini Euro 0 1 auto benzina Euro 2 mentre dalle 730 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 stop ...

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - LuceverdeRoma : [AGG] ??? #Roma - Piazzale Prenestino / Via Prenestina ? #Incidente RIMOSSO ORA ? #Traffico REGOLARE… - LuceverdeRoma : [AGG] ??? #Roma - Viale Palmiro Togliatti ? #Incidente RIMOSSO ORA ? #Traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - romaatac1 : #Roma #RomaSud #Ostia #Fiumicino #atac #Cotral - ??#Traffico intenso in via Portuense e lungo il viadotto dell'aero… - romaatac1 : #Roma #RomaEst #atac - ??#Traffico rallentato in via #Prenestina tra il GRA -> via di Torrenova, possibili rallenta… -