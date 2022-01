Taranto | sparatoria fra la gente | feriti due poliziotti | uno è grave Un arresto In viale Magna Grecia

Advertising

InFoDifesa : #Sparatoria a #Taranto, feriti due #Poliziotti: uno è grave VIDEO - - NoiNotizie : #Taranto, sparatoria fra la gente: feriti due poliziotti @poliziadistato, uno è grave. Un arresto… - immediatonet : ?? Sparatoria a #Taranto, feriti due poliziotti: uno è in gravi condizioni. Colpi di pistola al termine di un insegu… - BlunoteWeb : Taranto: Sparatoria in viale Magna Grecia, due poliziotti feriti. Uno è grave - Grottaglie : Ultim'Ora: Sparatoria a #Taranto. Colpito agente - -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto sparatoria

...tre vittime Il drammatico bilancio delle vittime tra le fila dell'esercito armeno nella... A partire dal gasdotto TAP che da Baku arriva a, fino alla rispettabile comunità armena in ...... un 26enne per ricettazione, in quanto trovato in possesso di un ciclomotore rubato anel ...accertamenti per risalire alla provenienza delle armi sequestrate e per far luce sullain ...Panico questa mattina a Taranto dove un poliziotto è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco. La sparatoria in viale Magna Grecia dopo un inseguimento tra una volante della polizia e un’auto. Esplosi ...Sparatoria intorno alle 11.30 in viale Magna Grecia a Taranto, feriti due poliziotti. Pare che gli agenti fossero sulle tracce di un malvivente quando lo hanno individuato all'altezza di un ...